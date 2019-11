Venticinquenne in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria dopo un incidente stradale all’altezza del casello di Alessandria Est

Castelceriolo – Grave incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle tre, a Castelceriolo vicino all’ingresso del casello di Alessandria Est. L’impatto ha coinvolto più mezzi. Una ragazza di 25 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata subito portata in codice rosso all’ospedale di Alessandria.

Coinvolte anche altre due persone, rimaste ferite ma non in gravi condizioni.