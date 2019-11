Domani ad Acqui riaprono scuole medie, elementari e asili. Non si terrà il mercato del martedì

Acqui Terme – Dopo la chiusura di oggi dovuta al forte maltempo che si è abbattuto su tutto l’alessandrino nel fine settimana, domani ad Acqui riapriranno le scuole ma solo le inferiori, le medie, le elementari e gli asili. Resteranno ancora chiuse le superiori, l’Enaip e l’alberghiero.

Per non congestionare le strade non si terrà nemmeno il mercato, come concordato con Prefettura e Protezione Civile.