Maltempo, Senatore Berutti: “servono Piano nazionale territori e infrastrutture e ruolo vero Province”

Roma – “La nuova ondata di maltempo conferma che i fenomeni sempre più intensi e continuativi sono ormai una costante e che i nostri territori e le infrastrutture non sono in condizione di reggerne l’urto. È dunque necessario un Piano strutturale di messa in sicurezza, manutenzione e ammodernamento che coinvolga in prima battuta strade e ferrovie”. Lo dichiara il Senatore Massimo Berutti (nella foto) commentando i gravi danni causati dalla nuova ondata di maltempo che ha investito il Paese negli ultimi giorni. “Bisogna intervenire in modo capillare e non solo emergenziale per far fronte alle fragilità delle nostre reti stradali, autostradali e ferroviarie. In tutto questo è fondamentale intervenire per rimettere le Province nelle condizioni economiche e organizzative per svolgere i propri compiti. Lo dobbiamo ai nostri cittadini, a chi in questi mesi ha lavorato senza sosta per la sicurezza altrui e alle vittime come Rosanna Parodi che ha ingiustamente perso la vita in provincia di Alessandria”.