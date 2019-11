Dopo il maltempo, nell’alessandrino la situazione strade è da vero e proprio bollettino di guerra

Alessandria – Ormai è un percorso di guerra. Parliamo delle strade della provincia di Alessandria che, dopo l’ennesima ondata di maltempo che ha colpito tutto il Piemonte, e dunque anche l’alessandrino, lo scorso fine settimana, sono ridotte ormai in uno stato, a dir poco, pietoso.

I disagi e le difficoltà per chi è alla guida si sono moltiplicati negli ultimi giorni per il comparire di vere e proprie voragini sull’asfalto come quella che si è creata a Spinetta Marengo solo pochi giorni fa all’altezza della rotonda poco dopo la Paglieri. Un’automobilista, in quell’occasione, ci ha anche lasciato le sospensioni.

La situazione peggiore, dopo l’ultima ondata di maltempo, si è registrata sulla Alessandria-Acqui, divenuta letteralmente un percorso ad ostacoli.

Dalla Provincia affermano: “Facciamo tutto quello che si può – dice il presidente Baldi – ma più di così non possiamo fare. Fondi non ce ne sono e le Province non godono di buona politica. Praticamente ormai siamo sempre in allarme rosso”.

Oggi a Roma Gianfranco Baldi, Presidente della Provincia di Alessandria in quota a Forza Italia, incontrerà Paola De Micheli, ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti.

Secondo quanto affermato dallo stesso Baldi, saranno portate richieste precise proprio per l’emergenza che l’Alessandrino sta affrontando. “E vogliamo parlare anche con l’Anas” ha sottolineato Baldi.

Anche perché il bollettino delle strade chiuse per frana, pericolo o voragine, è davvero “di guerra”: tra Pontecurone e Tortona proprio una voragine è segnalata nell’elenco della Protezione civile; a Morano Po deviazione per un viadotto in “stato critico”, per frane e smottamenti sono chiuse altre dodici strade, una frana ha isolato Olbicella, un’altra Bandita di Cassinelle.

Insomma, un territorio fragile, sempre più fragile, e stressato, anche a causa del passaggio di numerosi mezzi pesanti.

L’altro ieri l’ultimo “tassello” di questo “bollettino di guerra” con il crollo del viadotto sulla A6 a Savona e ieri la chiusura di due viadotti sull’A26 a Masone. A26 che sarà, anche se solo parzialmente, riaperta oggi.

Che fare, come agire per mettere uno stop a tutto questo? Come riparare, una volta per tutte, le centinaia di strade danneggiate che hanno reso, e stanno rendendo, difficili gli spostamenti per chi lavora o studia a migliaia di cittadini?

Servirà un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio con il reperimento di risorse per la prevenzione e la tutela dell’assetto idrogeologico, come sottolineato da più parti.

Sì, ok, va bene. Ma quando?

Intanto ieri, nel corso di un incontro avvenuto a Palazzo Ghilini alla presenza del Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, del Prefetto Antonio Apruzzese, dell’Assessore Regionale Gabusi e del Presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, è stato fatto, dai sindaci di Acqui, Ovada, Alessandria e Novi, centri zona delle aree più colpite dall’ultimo weekend di pioggia monsonica, un quadro della situazione per quanto concerne le persone sfollate e i paesi isolati. Duecento ancora gli sfollati con la situazione più critica che si è registrata nell’Acquese e nell’Ovadese.

I sindaci hanno, inoltre, portato all’attenzione del Ministro l’importanza di ripristinare al più presto strade provinciali e vicinali e sollecitata più sensibilità da parte di Autostrade nel non far pagare i pedaggi e aprire i cancelli nelle situazioni di emergenza.