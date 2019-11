Fondazione Open, indagini in tutta Italia: perquisizioni anche ad Alessandria

Firenze (da Sky Tg 24) – Perquisizioni della Guardia di Finanza a Firenze e in altre città italiane nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, nata nel 2012 per sostenere le iniziative politiche dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. La procura, tra i reati contestati nell’inchiesta, considera il riciclaggio, il traffico di influenze, l’autoriciclaggio e anche il finanziamento illecito ai partiti, contestato ad almeno un indagato, l’avvocato Alberto Bianchi di Firenze, ex presidente della Open. Le indagini puntano a chiarire i rapporti tra la fondazione e i suoi finanziatori.

Tra le città nel mirino delle perquisizioni ci sono Firenze, Milano, Modena, Torino, Bari, Alessandria, Pistoia, Roma, Napoli e Palermo. Oltre una ventina le perquisizioni che riguardano, secondo quanto si apprende, anche case e uffici di finanziatori della medesima fondazione. Le Fiamme Gialle starebbero cercando le carte di credito e i bancomat che sarebbero stati messi a disposizione di parlamentari. I finanzieri, inoltre, sarebbero incaricati dalla Procura di trovare documenti – tipo ricevute – relativi a presunti rimborsi spese versati dalla Open ad alcuni parlamentari.

La Fondazione era nata per fornire contributi finanziari, organizzativi e di idee alle iniziative politiche di Renzi. Tra le altre cose, Open ha sostenuto la Leopolda. L’inchiesta sulla Fondazione Open, da cui sarebbero scaturite le perquisizioni di martedì, è emersa a settembre, quando a Firenze venne perquisito lo studio dell’avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Open, indagato per traffico di influenze illecite. Tra i documenti che gli furono sequestrati, ci sarebbero i bilanci della Open e la lista dei finanziatori della fondazione.