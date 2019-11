Ricercato da un anno, si nascondeva a Cabanette: arrestato pericoloso latitante

Alessandria – Sabato mattina la Polizia di Stato, alla fine di una serie di articolate indagini condotte dalla Squadra Mobile, ha arrestato un cinquantacinquenne italiano, Arcangelo Seminatore, pluripregiudicato con precedenti penali in materia di armi, delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sorpreso in possesso di un’arma da fuoco detenuta abusivamente.

L’arresto dell’uomo costituisce la fine di una complessa indagine volta proprio a rintracciare l’arrestato che in precedenza era stato sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva nel carcere di Isili, in provincia di Nuoro, dal quale era però fuggito nel 2018 quando non aveva più fatto ritorno dopo un periodo di permesso.

La Squadra Mobile della Questura di Alessandria, però, non ha mai smesso di cercarlo e sabato mattina l’ha rintracciato in un casolare apparentemente abbandonato in Strada della Rosta a Cabanette.

Per bloccare ogni via di fuga all’uomo, ritenuto molto pericoloso, sono stati impiegati una quindicina di poliziotti.

Secondo quanto ricostruito dal Dirigente della Squadra Mobile di Alessandria, Marco Poggi, dopo le prime denunce per furti, rapine e possesso di armi quando era ancora minorenne, il percorso criminale di Seminatore si è poi allargato fino a quando l’uomo è diventato uno dei membri di una associazione a delinquere specializzata in rapine a distributori, pizzerie e ristoranti.

Nei primi anni del 2000 era stato sottoposto a fermo per un colpo nella filiale della Cassa di Risparmio di Alessandria in via Bensi, al quartiere Cristo.

Sempre nell’alessandrino, nel 2007, insieme a tre complici , si introdusse in una abitazione a San Salvatore e sequestrò il proprietario, colpendolo anche con una coltellata.