In fiamme il sottotetto di un’abitazione a Borgo San Martino: intossicato il padrone di casa

Borgo San Martino – Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri oggi pomeriggio, intorno all’una e mezza, in via IV Novembre a Borgo San Martino, nel casalese, per l’incendio del sottotetto dell’abitazione di Francesco Castellano, 57 anni, causato, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dall’eccessivo calore della canna fumaria sprigionato dall’impianto di riscaldamento.

L’uomo, a causa del rogo, ha subìto una lieve intossicazione ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.