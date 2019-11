Incredibile, a Voghera per essere assunti dal Comune bisogna godere di sana e robusta costituzione

Voghera (m.f.) – Siamo in terra longobarda, popolata da gente robusta, resistente agli sforzi, tetragona alle avversità della vita, per cui un tizio gracile o disabile non farebbe molta strada. Ma questo fa parte della tradizione anche se, nonostante che siamo nel terzo millennio, ciò sarebbe confermato nei fatti dal bando di selezione per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione a tempo indeterminato di tredici impiegati tecnico amministrativi indetto da ASM Vendita e Servizi Srl (a destra la presidente Monica Sissinio), la partecipata del Comune che vende gas e luce… Sempre lei.

A questo proposito lunedì scorso in consiglio comunale (la maggioranza a Voghera è di centro: Forza Italia, Unione di centro, Nuovo centro destra, con Idea e due liste civiche, mentre la Lega è all’opposizione con Fd’I) è stata discussa un’interpellanza presentata dal leghista Piero Albini (nella foto a sinistra) sul fatto che il bando va a discriminare i portatori di handicap e i disabili. Infatti la Legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede all’art. 16. (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni) che i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. Non è finita perché i bandi sono stati due (nel più ci sta il meno), pubblicati in tempi diversi ma aventi la stessa data. Per la precisione si tratta del bando emanato in esecuzione della delibera 2/4 del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2019 ma – ad evidenza del fatto che a Voghera esistono i profeti che precedono gli eventi – il secondo bando, quello giusto, porta la data del 10 luglio che è stata apposta anche al primo. Insomma, il caos in Asm VeS la fa ormai da padrone. Nella patria del Bonarda succede anche questo.