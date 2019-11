Maltempo: Melazzo e Ponzone, nell’acquese, due paesi martoriati

Melazzo – Le conseguenze del maltempo continuano a portare pesanti strascichi nella provincia di Alessandria e soprattutto nell’acquese.

A Melazzo una frana in strada Paradiso ha costretto all’evacuazione dalle loro abitazioni di sette persone, una delle quali con disabilità.

A Ponzone alcuni tratti di strada si sono letteralmente sbriciolati e il paese , per giorni, è rimasto senz’acqua fino all’intervento di Amag.

Due ulteriori ferite, dunque, in un territorio pesantemente provato dalle due ondate di maltempo, quella di ottobre e quella di novembre.

Un vero e proprio bollettino di guerra che ha portato anche alla morte di due persone: il tassista Fabrizio Torre il 21 ottobre, trovato senza vita sull’alveo dell’Albedosa, un piccolo rio gonfiato dalle piogge al punto da far crollare il ponte sulla provinciale 155, tra Pratalborato e Capriata d’Orba, e Rosanna Parodi, la donna che accudiva gli anziani alla Casa di Riposo di Sezzadio, travolta dalle acque del Bormida domenica 24 novembre mentre si stava recando al lavoro. La donna è stata trovata morta all’interno di un monovolume della Mercedes.