Stupefacenti, i Carabinieri intensificano i controlli a Vercelli e provincia: quattro denunciati

Vercelli – Per contrastare il traffico di stupefacenti, i Carabinieri, da Vercelli a tutta la Valsesia, hanno intensificato i controlli, soprattutto nelle vicinanze dei locali pubblici e nelle zone appartate dove solitamente si ritrovano i tossicodipendenti e agiscono gli spacciatori.

A Vercelli gli uomini della Benemerita hanno denunciato tre persone per detenzione di hashish. Lunedì sera hanno notato nel piazzale di un distributore di via Trino un’auto. Si trattava di una Golf: a bordo c’erano tre giovani vercellesi che sono sembrati subito molto nervosi.

Scattata la perquisizione, all’interno del veicolo sono stati trovati una piccola bilancia di precisione, un coltellino a serramanico e un panetto di hashish da un etto. Tutti e tre sono stati portati in caserma denunciati per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per lo stesso reato è scattata un’altra denuncia, nel vercellese, a Borgosesia.

Procedendo all’identificazione di un giovane residente a Gattinara con precedenti per traffico di droga, i militari hanno deciso di perquisirlo trovandogli in tasca diversi involucri di cellophane che contenevano complessivamente cinque grammi di marijuana.