Tragedia Quargnento: chi risarcirà i famigliari di Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido?

Alessandria – Nessun risarcimento per i famigliari dei tre vigili del fuoco uccisi nella tragedia di Quargnento. Il comparto, infatti, non usufruisce di nessuna assicurazione statale e in più, anche come parti civili nel processo che si svolgerà, non è certo che i loro cari riceveranno del denaro.

Una situazione ai limiti del paradosso: i parenti di Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, non possono rivolgersi all’Inps per avere un risarcimento, perché i Vigili del Fuoco, non sono coperti da nessuna assicurazione statale ma da una privata. Si parla, però, di cifre irrisorie.

E non potrebbero prendere nulla nemmeno se si costituissero parte civile del futuro processo perché Giovanni Vincenti, reo confesso e al momento unico presunto responsabile dell’esplosione della cascina a Quargnento, non avrebbe niente da offrire come risarcimento alle vittime dato che è coperto di debiti.

La casa di Quargnento risulta intestata alla moglie, Antonella Patrucco, e qualora la donna, indagata pure lei assieme al marito, uscisse dall’indagine aperta nei suoi confronti, non sarebbe di certo obbligata a distribuire soldi alle famiglie.

Altro fatto non secondario è che se la proprietà fosse un bene da tramutare in risarcimenti in denaro, bisognerebbe appurare concretamente quando si potrebbe realizzare visto che, fino ad ora, quando ancora la villa era in piedi con tanto di parco, ogni tentativo di vendere la proprietà era risultato vano.

Una beffa atroce, insomma, che rischia di colpire pesantemente i famigliari di Matteo, Marco e Antonio, tre persone tragicamente morte per fare il loro lavoro, e che mette in luce le carenze, burocratiche sì ma anche strutturali, come aveva rimarcato Giovanni Maccarino dell’Usb provinciale il giorno dei funerali dei tre pompieri, di tutto il comparto.