Treni con ottocento posti in più, da domani, sulla tratta ferroviaria Acqui-Ovada-Genova

Acqui Terme – Treni con un numero di carrozze maggiore, a partire da domani, sulla linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova. I convogli avranno, infatti, 800 posti a sedere in più, facendo salire il totale a 1500. Un provvedimento attuato per far fronte ai pesanti disagi, dovuti al maltempo, nei collegamenti con la Liguria.

Anche sul nodo genovese si aggiungeranno circa 700 posti grazie a treni più capienti.

A partire dal 5 dicembre, poi, sarà attuato un piano straordinario, cui stanno lavorando Gruppo Fs, Liguria e Piemonte, per aumentare il numero di corse sia sulle tratte regionali che interregionali.

Non è ancora chiaro, però, quando ne beneficerà la Acqui-Genova.