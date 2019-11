Eternit Bis: si torna in aula a gennaio per 392 vittime a Casale Monferrato

Casale Monferrato – È stata fissata al 14 gennaio la prima data dell’udienza preliminare del processo Eternit Bis contro Stephan Schmidheiny, ultimo patron in vita dell’Eternit, la fabbrica dell’amianto che, solo a Casale, ha causato quasi quattrocento vittime per mesotelioma.

Un secondo processo dai grandi numeri: 392 i nomi delle vittime casalesi dell’amianto elencati nel fascicolo del procedimento penale contro l’imprenditore svizzero.

Su questo secondo troncone specifico, l’Eternit Bis appunto, il gup del Tribunale di Vercelli, Fabrizio Filice, dovrà decidere se e per quale reato mandare a processo Schmidheiny.

Come detto la prima data dell’udienza preliminare è stata fissata al 14 gennaio e intanto sono in corso le notifiche per raggiungere tutti gli eredi delle vittime, in qualità di parti lese: si faranno pertanto, in municipio a Casale, le notifiche per pubblici proclami.

Probabile che già prima di Pasqua si sappia se Schmidheiny, difeso da Astolfo Di Amato e da Carlo Alleva, sarà processato, e, in tal caso, se per omicidio colposo, per questo reato è già stato condannato per due morti a Cavagnolo, o doloso, e in questo caso dovrà affrontare l’ Assise.

L’Afeva, l’Associazione Famigliari e Vittime Amianto, naturalmente sarà presente in giudizio.