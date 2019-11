Mense: annullato lo sciopero previsto per venerdì 29 novembre

Alessandria – È stato annullato lo sciopero previsto per domani, venerdì 29 novembre, da parte del personale del Centro Cottura Artana Alimentare.

La motivazione una richiesta urgente di incontro da parte delle aziende operanti nell’appalto delle mense scolastiche dei comuni di Alessandria e Valenza, accolta positivamente dai sindacati Uiltucs Uil e Filcams Cgil.

Secondo quanto spiegato dagli stessi sindacati, le aziende hanno espresso la volontà effettiva di affrontare e risolvere alcune delle questioni oggetto della dichiarazione di sciopero.

Un nuovo incontro si terrà il 16 dicembre al Centro Cottura Artana Alimentare alla scopo di approfondire alcune questioni come quelle relative all’organizzazione del lavoro, alla promiscuità dei lavoratori e all’utilizzo del contratto di rete.

Inoltre, per doverosa completezza, le organizzazioni sindacali hanno chiesto la presenza al tavolo di trattativa anche dell’Azienda Working Coop che si occupa del trasporto dei pasti nei plessi scolastici dei comuni di Valenza e Alessandria.