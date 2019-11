Non denuncia le munizioni che ha in casa e finisce nei guai

Stroppiana – In casa aveva 150 cartucce da caccia, a palla unica, che non aveva mai denunciato.

Così, per detenzione abusiva di munizionamento, un ventiseienne di Stroppiana, di professione operaio, è finito nei guai, denunciato dai Carabinieri che, ieri, avevano effettuato un controllo nella sua abitazione per verificare la corretta detenzione di armi e munizioni.

Nel corso dell’ispezione, però, i militari stroppianesi hanno trovato le 150 cartucce mai denunciate e per il ventiseienne è così scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Vercelli e la segnalazione alla Questura per la revoca della detenzione delle armi.