Ponti crollati: la Procura indaga per falso e omissioni

Alessandria (Red) – Dopo il crollo dell’A26 la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulle condizioni dei viadotti condotta dal sostituto procuratore Walter Cotugno. I filoni sono essenzialmente due: il primo indaga sui mancati interventi su cinque viadotti: Bisagno e Veilino (A12), Letimbro (A10), Fado e Pecetti (sull’A26, chiusi poi parzialmente riaperti con un bypass) per il reato di “omissioni di lavori che provocano rovina”; il secondo, più grave, parla addirittura di falso per l’alterazione dei rapporti su altri quattro viadotti: Scrivia (A7 in prossimità di Busalla), Coppetta (A7 nei pressi di Serra Riccò), Ponticello ad Archi (A10 tra Voltri e Arenzano) e Bormida (A26 tra Ovada e Alessandria) per i quali si è passati da una valutazione buona (40 o 50) di Spea, l’agenzia dei servizi di ingegneria integrata di Atlantia Spa, a quella di 70 (rischio crollo) evidenziata dalla società d’ingegneria Speri, scelta da Autostrade per l’Italia come soggetto terzo per i controlli dopo le indagini. Ma il fatto più grave è che su alcuni viadotti tra Genova e Alessandria e fra Genova e Savona non si sarebbero mai fatte valutazioni di sicurezza come è accaduto per il viadotto Fado, dalle parti di Masone, per il quale ci sarebbe stato negli ultimi anni solo un esame visivo. Un po’ poco per garantire la sicurezza di chi transita.

Nella nostra provincia, come sappiamo, è il tratto tra Ovada e Alessandria della A26 che sarebbe stato oggetto di valutazioni falsate. Ma anche tra Alessandria e Torino, sulla A21, all’altezza di Asti c’è stato un crollo (nella foto) che sarebbe oggetto di indagine da parte della Procura di Torino.

Il pm è giunto a queste conclusioni dopo l’analisi dei periti della Procura che nei vari sopralluoghi hanno evidenziato come gli stessi presentino “pericoli imminenti e gravi di rovina” con elevata corrosione del cemento. Addirittura gli inquirenti sospettano che valutazioni precedenti siano state alterate proprio dai tecnici di Spea, per non far emergere il deterioramento delle infrastrutture. Non è escluso che nelle prossime ore venga formalizzata anche l’accusa di rischio crollo come conseguenza del falso. Non è escluso che già nelle prossime ore si possano conoscere i nomi dei primi indagati per un’inchiesta giudiziaria che riguarda ben 28 ponti, di cui venti in Liguria) i ponti al centro degli accertamenti e su cui si sospettano falsi o omissioni. La lista è stata inviata agli ispettori del Ministero delle Infrastrutture. Sono: Pecetti, Gargassa, Fado, Vagnina, Biscione Sud, Stura III e Gorsexio sull’A26; Sei Luci, Teiro, Costa, Ponticello ad Archi, Schiantapetto e Letimbro sull’A10, Veilino, Bisagno, Nervi, Sori, Recco (A12); Scrivia e Coppetta (A7); Bormida Nord, Carlo Alberto, Ferrato e Baudassina, ponte Monferrato (A26, tratto piemontese), Paolillo (A16), Moro e Foglia (A14).