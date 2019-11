Senatore leghista mentre parla in Aula chiede alla fidanzata di sposarlo

di Sonia Oliva – È successo davvero e purtroppo non è un film. E non è nemmeno una fake news ma la realtà del nostro Parlamento. Stamane il senatore legista Flavio Di Muro, durante il suo intervento in aula, ha chiesto alla fidanzata (presente in Tribuna) di sposarlo. Già, già. Avete letto bene.

Ecco i fatti. Di Muro prende la parola. “Noi uomini istituzionali (si definisce uomo istituzionale) siamo sempre presi tutti i giorni dalla gestione delle emergenze – ha esordito il senatore leghista – tralasciamo i veri valori, le persone che ci vogliono bene, le persone che amiamo. Mi spiace interrompere i lavori così importanti di questa seduta, però abbiate rispetto per quello che sto per dire, per la mia persona e per la vita di un uomo. Questo per me non è un giorno come tutti, è un giorno diverso, un giorno speciale”. Poi, come è consuetudine, si è rivolto a Roberto Fico, Presidente della Camera: “Con rispetto non mi rivolgo a lei ma alla tribuna per dire: Elisa, mi vuoi sposare”?

Ovviamente con tanto di anello preso da sotto il banco del suo posto in Parlamento. Che tenerezza. Si dichiarano così anche i bimbetti della scuola materna.

Di Muro avrà pensato (ma avrà pensato?!?) di essere geniale, simpatico e alternativo. Avrà considerato che la sua strabiliante proposta di matrimonio avrebbe fatto il giro del web (alle 14.00 di oggi, 28 novembre 2019 il video ha più di 4 milioni di visualizzazioni). Che fosse in astinenza da “like”? Di certo, considerata la situazione, non ha minimamente pensato che avrebbe fatto (ma per lui chi se ne importa) e fatto fare, la classica figura di m… a 60 milioni di italiani. A quei 60 milioni di italiani che gli pagano uno stipendio d’oro consentendogli anche un bel po’ di privilegi. Ma non solo. Ha servito su un piatto d’oro e tempestato anche di diamanti, un motivo in più al resto del mondo per poter ridere dell’Italia e degli italiani.

E mentre piove (governo ladro!), crollano ponti e viadotti e sulle autostrade si formano voragini, il nostro senatore Di Muro, con questo suo exploit, ha incassato gli applausi dell’Aula, gli auguri della senatrice Stefania Pezzopane (fidanzata con l’ex spogliarellista Simone Coccia Colaiuta), nonché la commozione di Elisa che, ca va sans dire, ha detto siii! Ma cara Elisa, sei proprio sicura di aver detto di sì all’uomo giusto? Comunque sia, auguri e figli maschi. Anzi, a ben pensarci, meglio dirvi solo auguri.