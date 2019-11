Studenti del Conservatorio Vivaldi si sentono male nella tensostruttura del campo scuola: nessuna anomalia rilevata

Alessandria – Paura ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza per quattro ragazzi di tredici anni della Scuola Media del Conservatorio Vivaldi che, nella struttura polivalente del Campo Scuola di Alessandria, oggi pomeriggio intorno all’una hanno lamentato mal di testa e bassa pressione.

La classe stava svolgendo un esercizio per mettere alla prova la resistenza. Dopo pochi minuti il primo ragazzo si è fermato, seguito poco dopo dagli altri tre.

Nessuno di loro ha perso conoscenza ma, per precauzione, i quattro sono stati subito portati al pronto soccorso dell’Ospedale Infantile per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e tecnici del Comune di Alessandria. Nella struttura, in seguito a verifiche su eventuali perdite di gas, non è stata rilevata alcuna anomalia.