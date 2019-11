Allagata la rotonda di via San Giovanni Bosco per la rottura di un tubo

Alessandria – A causa della rottura di un tubo stamane, intorno alle sette e mezza, la rotonda tra via San Giovanni Bosco e corso Romita, nel quartiere Villaggio Europa, è rimasta completamente allagata.

Sul posto sono intervenute alcune squadre del Gruppo Amag impegnate a ripristinare il guasto. Nel quartiere sono in corso i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento.