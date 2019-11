Arrivato il riconoscimento di “vittime del dovere” per i tre Vigili del Fuoco scomparsi a Quargnento

Quargnento – Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, ha firmato i decreti di riconoscimento come “vittime del dovere” per Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, i tre Vigili del Fuoco tragicamente scomparsi lo scorso 5 novembre a Quargnento.

Come spiegato in una nota del Corpo , “tali benefici consistono in una elargizione speciale di circa 250.000 euro e in un assegno vitalizio mensile di circa 1.200 euro. Inoltre, resta ferma la possibilità per i figli al compimento della maggiore età ed i congiunti di poter essere assunti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.