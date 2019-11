Dopo le minacce si presenta dall’ex fidanzata con una spranga: arrestato ventiseienne

Vercelli – La loro relazione era finita ma lui, un ventiseienne di Robbio, nel pavese, aveva continuato a perseguitare la fidanzata, che lavora in un negozio di Vercelli, tempestandola di chiamate.

E alla fine è stato arrestato con le accuse di minacce gravi, detenzione illegale di arma clandestina, porto abusivo di oggetti atti a offendere e ricettazione, dopo essere stato fermato, dalla Polizia, all’esterno dell’attività in cui lavora la ex, che era riuscita ad avvisare gli agenti: in auto aveva con sé una spranga e un tondino di ferro lungo mezzo metro.

In seguito a perquisizione nell’appartamento del giovane, gli agenti hanno trovato un fucile a canne mozze calibro 12 con la matricola abrasa, numerose cartucce a pallettoni, una mazza da baseball e una spada katana lunga 90 centimetri.