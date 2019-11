Le Fiamme Gialle sequestrano documenti contabili in Asm VeS

Voghera (Maria Ferrari) – Era abbastanza scontato che, dopo il “caos bollette” che si è verificato in Asm VeS, la partecipata del Comune del gas e dell’acqua, qualcuno facesse un esposto in Procura. Un esposto che c’è stato per cui il sostituto procuratore di Pavia Paolo Mazza ha disposto il sequestro dei documenti necessari all’inchiesta per la quale è stata sentita la presidente Monica Sissinio. Come si legge nell’ordine di esibizione firmato dal giudice Mazza, le Fiamme Gialle hanno chiesto la consegna di “tutta la documentazione del servizio di recupero credito vantato dalla partecipata nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ivi compresa quella relativa alle pratiche affidate in gestione alla società di recupero crediti ISI Italia Srl, con particolare riferimento al periodo dal 2013 all’attualità”. In particolare gli uomini della Guardia di Finanza hanno registrato ritardi nell’emissione delle bollette ed importi sbagliati a danno degli utenti. Pare addirittura che alcuni di loro abbiano lamentato importi eccessivi – anche 1200 euro – per cui si sono recati allo sportello di Asm VeS ottenendo “sconti” a saldo e stralcio del 25%. Tutta la vicenda sta destando scalpore in città e si temono ripercussioni sulla maggioranza di centro che regge il Comune (FI, UDC, Idea).