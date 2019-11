Stasera al Teatro Giacometti di Novi Consiglio comunale aperto per discutere del caso ex Ilva

Novi Ligure – Il caso ex Ilva arriva in consiglio comunale, convocato in seduta aperta, previsto stasera alle nove al Circolo Ilva, Teatro Giacometti, in un clima che si preannuncia più disteso alla luce anche di una possibile trattativa tra ArcelorMittal e governo.

Le produzioni stanno continuando, oggi arriveranno nuovi carichi nello stabilimento di strada Bosco Marengo, e già da oltre una settimana gli autotrasportatori hanno ripreso i servizi di carico giornalieri, sia pur in misura ridotta.

Un consiglio comunale, come sottolineato anche dall’ex sindaco di Novi, Rocchino Muliere, che si colloca in una fase delicata. La trattativa è in mano al governo e alle forze sindacali nazionali e il rischio, che si spera assolutamente di non correre, è quello di uscire dalla produzione nazionale dell’acciaio.

L’Ilva chiusa, infatti, darebbe all’economia locale una spallata dalla quale sarebbe difficile riprendersi, trascinando Novi in un baratro.

Secondo Muliere è necessario che Novi Ligure si renda conto del rischio molto alto che corre. Una città che deve essere non spettatrice ma protagonista. Uno stabilimento, quello novese, che è punto di produzione centrale come Genova e Taranto e che deve, assolutamente, continuare ad esserlo.

Da parte sua l’attuale sindaco di Novi, Gian Paolo Cabella, conta su una forte partecipazione della cittadinanza al consiglio comunale di questa sera, soprattutto per le quasi settecento famiglie che vivono sul futuro dello stabilimento novese, senza contare le famiglie legate all’indotto.