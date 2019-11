Sulla provinciale Ovada-Novi entro fine dicembre un ponte provvisorio sul tratto di strada spazzato via dal rio Albedosa

Capriata d’Orba – Prima di fine anno sarà installato il ponte provvisorio sulla strada provinciale 155 tra Novi e Ovada.

Il 21 ottobre la prima grande ondata di maltempo che si era abbattuta sull’alessandrino aveva spazzato via l’infrastruttura in località Pratalborato, nel territorio di Capriata, spezzando così in due una strada che garantiva collegamenti importanti tanto che, successivamente, tutto il traffico tra Novese, Ovadese e Acquese era stato dirottato sulla 179 per Predosa e sulla 185 tra Rocca Grimalda e Ovada.

Adesso la soluzione è stata trovata e pare essere migliore di quelle proposte finora alla Provincia.

Scartata l’ipotesi iniziale di un ponte Bailey, sarà, infatti, sistemato un ponte provvisorio a doppia corsia, sul quale potranno transitare anche i mezzi pesanti, costruito da una multinazionale del settore, la Jerson Bridges.

I lavori dovrebbero iniziare la prossima settimana: saranno costruite due strade di accesso dalla 155 al punto in cui sarà piazzato il manufatto, già pronto nel magazzino dell’impresa costruttrice.

350.000 euro il costo, sul quale l’amministrazione provinciale ha ottenuto uno sconto.

Il ponte provvisorio sarà aperto in attesa di ricostruire quello spazzato via il 21 ottobre: i fondi dovrebbero essere nei 17 milioni di euro stanziati dal governo per l’alluvione di fine ottobre.