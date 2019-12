Giovane bulgara denunciata per furto con destrezza all’Outlet di Serravalle

Serravalle Scrivia – Una ventitreenne bulgara è stata fermata e denunciata, ieri, dai Carabinieri per il reato di tentato furto con destrezza all’Outlet di Serravalle Scrivia.

Approfittando della fila alle casse di un punto vendita e del gran numero di persone, la donna era riuscita a sfilare il portafoglio ad una cliente in attesa di pagare, infilandole le mani nella borsa.

Ad accorgersi di tutto è stata la commessa al registratore di cassa che ha subito avvertito la cliente.

Allertati vigilanza e Carabinieri, la ventitreenne è stata fermata e condotta in caserma per accertamenti.

Gli inquirenti hanno, poi, acquisito contestualmente le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avevano immortalato in maniera inequivocabile il gesto della donna, già in passato denunciata per furto con destrezza.

I Carabinieri raccomandano, soprattutto nel periodo Natalizio dove si trovano grandi assembramenti, di prestare attenzione a portafogli e borse. I luoghi di maggior rischio restano le zone dello shopping, ma anche i mezzi pubblici e le zone di transito, come stazioni ferroviarie e aeroporti.