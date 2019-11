H&M apre il fronte noleggio e lancia il Rental Service

Milano (Pambianco news) – La linea eco-friendly di H&M si arricchisce con un nuovo servizio: quello del noleggio. Il colosso svedese del fast fashion, di recente salito al 70% della piattaforma di second-hand Sellpy, ha lanciato l’H&M Rental Service in occasione della riapertura dello store di piazza Sergels Torg di Stoccolma di questa mattina.

Si tratta di un servizio che offre una selezione di circa 50 abiti e gonne, vestiti da sposa e top da sera delle collezioni H&M Conscious Exclusive degli anni precedenti (ma anche del 2019), i quali possono essere noleggiati per una settimana dai membri del programma fedeltà del marchio per una cifra di 350 corone svedesi (35 euro) a capo. I prezzi originali dei capi a noleggio vanno dalle 599 (60 euro) alle 3.000 corone (300 euro), mentre le taglie disponibili partono dalla 34 fino alla 48.

Ai membri del programma fedeltà, che potranno affittare fino a tre capi a settimana, sarà inoltre data la possibilità prenotare appuntamenti con stylist in negozio. Tutti gli articoli proposti per il noleggio sono realizzati con materiali sostenibili.

“Non vediamo l’ora di testare questo servizio – ha commentato Pascal Brun, head of sustainability di H&M – perché siamo impegnati a cambiare il modo in cui la moda è fatta e consumata oggi”.

Il concept sarà testato per tre mesi e potrebbe in seguito essere esteso ad altre boutique, oltre che alle linee maschili e agli accessori.