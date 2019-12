Ad Acqui crollano le strade: chiuso il Lago delle Sorgenti per una frana

Acqui Terme – A causa di una frana della strada che conduce a Monte Stregone, con un cedimento di oltre un metro, è stato chiuso in via precauzionale lo stabilimento termale di Lago delle Sorgenti e la ditta B.G. che produce tendaggi e ha sede lungo la strada provinciale 456 verso Visone. Il sindaco di Acqui Lucchini ha fatto sapere che attraverso il proprio account Facebook che lo stabilimento termale resterà chiuso fino a venerdì 6 dicembre 2019. Inoltre in Regione Lacia è stato interdetto il tratto che dal civico 6 sino al 15. Trenitalia ha annunciato il regolare svolgimento del servizio di trasporto. In zona Lago delle Sorgenti opera il Centro Termale Olistico di Acqui Terme che è una delle stazioni termali più famose d’Italia. L’acqua è la stessa delle sorgenti sulfuree delle Terme di Acqui, dalle note qualità curative.