Boxer aggredisce una donna: il problema dell’aggressione da parte di un cane resta

Novara – Succede che porti il cane fuori per una passeggiata e torni ferito più o meno gravemente per i morsi di un altro cane. Così come succede che il tuo cane finisca sbranato da un pitbull. Ed ecco che il migliore amico dell’uomo può anche trasformarsi in un nemico quando diventa aggressivo e ti mette nelle grane. Esiiste un elenco di razze considerate “pericolose” redatto come allegato dell’Ordinanza del 12 dicembre 2006, “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, a firma dell’allora Ministro Livia Turco. Si tratta in sostanza di una dozzina di razze fra cui le più note sono quelle del Rottweiler, del Mastino napoletano, del Bulldog americano, del Pitbull e del Bull Terrier. Secondo l’Ordinanza per questo tipo di cani è responsabile il proprietario se non adotta tutte le misure idonee per evitare che tali animali arrechino danni a persone o cose. A questo proposito la Corte di Cassazione ha condannato per duplice omicidio colposo il proprietario di due pitbull responsabili dell’aggressione e della morte di due uomini. La legge prevede che il proprietario di un cane appartenente ad una delle razze cosiddette pericolose abbia un dovere più stringente rispetto al custode di cani di altre razze.

La cronaca di oggi ci riporta due casi che hanno a che fare con aggressioni da parte di cani.

A Marano Ticino in provincia di Novara una passeggiata tra le vigne si è trasformata in una brutta avventura. Verso le quattro di ieri pomeriggio una donna di 47 anni è stata assalita da un boxer sfuggito al proprietario ieri pomeriggio alle quattro. Era col figlio di 10 anni che teneva al guinzaglio la cagnolina Lucy di razza Jack Russel e, mentre stava camminando per recarsi a casa della madre, dai filari è spuntato un boxer dall’atteggiamento tutt’altro che pacifico. La donna ha tentato di allontanarlo per difendere la sua cagnolina, ed ha rimediato molti morsi alle braccia e alle mani. A quel punto è arrivato il proprietario del cane che ha trascinato via e senza prestare soccorso alla donna s’è dileguato. A Marano Ticino, in seguito all’aggressione, ai carabinieri che conducono le indagini in molti hanno riferito che già altre volte sarebbe accaduto un fatto analogo, sempre nella zona delle vigne. La donna ferita è stata ricoverata all’ospedale Maggiore di Novara dove è stata medicata.

A Torino, venerdì, con rito abbreviato è stata condannata a otto mesi di reclusione, Roberta Varenna, la proprietaria del terreno dove tre anni prima, nell’agosto del 2016, in un canile privato il pitbull Fanko aveva aggredito la volontaria che stava per pulire la sua gabbia. Alla donna il cane aveva dilaniato il braccio, salvato dall’amputazione dai chirurghi del Cto di Torino, dove era stata portata con l’elisoccorso. Roberta Varenna farà appello anche se in primo grado il pm Anna Maria Rossi ha sostenuto che la donna era la referente dell’attività gestita attraverso un’associazione, quindi in qualche modo responsabile ai fini della legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro della formazione e informazione dei volontari.

Come sempre, per evitare spiacevoli conseguenze, si tratta di agire col senno del buon padre di famiglia per cui le omissioni e l’incuria non sono mai una buona cosa.

Il cane sarà il migliore amico dell’uomo ma può essere anche pericoloso. E di questo bisogna tener conto.