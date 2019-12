Con due colpi di testa su calcio d’angolo il Prato batte un buon Casale

Prato (Prato 2 – Casale Fbc 0) – Il Casale si arrende per 2-0, sul sintetico di Montemurlo nella gara valida per la 14° giornata di andata del campionato di serie D girone A, contro un forte Prato che passa grazie alle reti di Gentili nel primo tempo e Fofana nella ripresa, gol arrivati entrambi sugli sviluppi di due calci d’angolo.

Primo tempo piuttosto equilibrato e con una buona occasione per parte: per i padroni di casa con il tiro di Cari messo in angolo da un attento Rovei mentre i Nerostellati rispondono con l’azione di Vecchierelli per Coccolo che sfiora la rete del vantaggio.

Verso la fine della prima frazione di gioco il Prato realizza il gol dell’1-0: dalla bandierina Tomi serve Gentili che non sbaglia e firma la rete del vantaggio toscano.

Nella ripresa il Prato realizza la rete del raddoppio grazie a Fofana che insacca sugli sviluppi di un corner.

Nel finale di gara Casale sfortunato con il palo colpito da Villanova.

Il Casale resta a 20 punti, a -5 dalla vetta comandata proprio dal Prato assieme alla Sanremese.

Mercoledì 4 dicembre i monferrini recupereranno, al “Palli”, la sfida con il Fossano, rinviata domenica scorsa per maltempo.

Prato: Bagheria, Gentili, Tomi, Ghini, Giampà, Diana, Regoli, Gargiulo, Fofana, Surraco, Carli. A disp. Piretro, Cecchi, Sciannamé, Bassano, Mariani, Nannini, Diarrassouba, Fanucchi, Cellini. All. Esposito

Casale: Rovei, Bianco, Pinto, Vecchierelli, Todisco, Villanova, Coccolo, Di Lernia, Mair (20’st Lamesta), Buglio (20’st Cappai), Mullici (1’st Fabbri). A disp. Tarlev,, Bettonte, Brugni, Provera, Chiesa, Poesio. All. Buglio

Arbitro: Taricone di Perugia

Reti: 43’ Gentili, 8’st Fofana

Ammoniti: Di Lernia, Villanova, Coccolo (C)

Calci d’angolo: 7-1

Recuperi: 1+4