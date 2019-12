L’Alessandria al “Mocca” cede ad un Siena più cinico che trova la vittoria nel finale

Alessandria (Alessandria 1 – Robur Siena 3) – Secondo ko di fila per l’Alessandria. Dopo la sconfitta esterna di Monza, la truppa grigia ha dovuto, questa volta, arrendersi al “Mocca” contro la Robur Siena per 3-1, match valido per la 17° giornata di andata del campionato di serie C girone A.

Una sconfitta, per certi versi, beffarda, arrivata dopo una partita dai due volti per i piemontesi, in difficoltà nel primo tempo e padroni del campo nella ripresa.

Dopo il vantaggio dei toscani, l’Alessandria ha trovato il pari grazie ad Eusepi ma poi la doppietta di Guidone, arrivata nel finale di gara, ha portato la sfida dalla parte dei toscani che sono, così, tornati a casa con il bottino pieno.

Mister Scazzola conferma gli undici titolari: Valentini in porta; Sciacca, Cosenza e Dossena in difesa; Castellano, Suljic e Chiarello a centrocampo affiancati da Celia a sinistra e Cambiaso a destra; tandem d’attacco formato da Arrighini ed Eusepi.

4-3-2-1 per il Siena con Migliorini e Arrigoni a prendere il posto degli indisponibili Panizzi e Gerli.

Dopo una buona partenza da parte dell’Alessandria, la compagine ospite trova la rete del vantaggio al 21’: calcio di punizione di Lombardo che dal limite non lascia scampo a Valentini. Per la reazione grigia bisogna attendere il 32′ con una debole girata di testa di Dossena su angolo di Suljic.

Nella ripresa l’Alessandria appare maggiormente aggressiva rispetto al primo tempo e trova il gol del pari al 65′: Cambiaso si libera di Migliorelli e crossa sul secondo palo, dove Eusepi non può fare altro che depositare la palla in rete.

Scazzola aumenta il peso a centrocampo inserendo il rientrante Casarini al posto di Castellano, mentre Dal Canto getta nella mischia Guberti e Da Silva.

Il “Moccagatta” si infuria intorno alla mezz’ora per un gol annullato ad Arrighini per fuorigioco mentre al 77′ Casarini, con una gran conclusione, sfiora la rete del vantaggio ma Confente si oppone e nega la gioia del gol ai piemontesi.

Ma nel finale la Robur Siena piazza un micidiale uno-due con Guidone che fa svanire definitivamente le speranze mandrogne: la prima rete arriva all’80’, la seconda all’88’.

L’Alessandria esce, così, sconfitta e in classifica resta ferma a quota 24, a metà della graduatoria.

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso, Chiarello (13’st Sartore), Suljic, Castellano (22’st Casarini), Celia; Eusepi (29’st Pandolfi), Arrighini. A disp: Marietta, Gilli, Akammadu, Gerace, Gjura, Cleur, Crisanto, M’Hamsi. All: Scazzola

Siena (4-3- 1-2): Confente; Lombardo, D’Ambrosio, Baroni, Migliorelli; Serrotti (24’st Da Silva), Arrigoni, Vassallo (37’st Oukhadda); D’Auria (24’st Guberti); Cesarini (43’st Polidori), Guidone. A disp: Ferrari, Ortolini, Campagnacci, Romagnoli, Andreoli, Buschiazzo, Setola, Argento. All: Dal Canto

Arbitro: De Santis di Lecce

Marcatori: pt 22′ Lombardo; st 19′ Eusepi, 34′ e 43′ Guidone

Ammoniti: Cambiaso, Baroni, Dossena, Vassallo, Migliorelli, Eusepi, Cosenza

Calci d’angolo: 7-2

Recuperi: 0+5.