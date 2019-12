L’autostrada A6 Torino–Savona è stata di nuovo chiusa al traffico

Altare – Non c’è pace per le autostrade di un’Italia che cade letteralmente a pezzi e, in attesa di vedere in galera i responsabili di questa ecatombe epocale, verso le quattro di oggi pomeriggio la prefettura di Genova ha disposto la chiusura in entrambe le direzioni dell’autostrada A6 Torino-Savona nel tratto tra Altare e il Bivio con la A10, che era stata riaperta solo due giorni fa, venerdì 29, nella carreggiata sud a doppio senso di marcia, dopo il crollo del 24 novembre scorso. La chiusura s’è resa necessaria per evidenti segni di instabilità strutturale per il superamento di alcune soglie di sicurezza. Secondo le prime informazioni sembra che i sensori posizionati dopo il crollo di domenica scorsa, abbiano evidenziato un grado di allerta ben oltre i limiti consentiti. Una porzione di circa trenta metri del viadotto sul lato più a monte sulla A6 Torino-Savona, tra l’innesto con la A10 e Altare in direzione Torino, era crollata esattamente una settimana fa, domenica 24 novembre, assieme a un importante tratto di montagna. Tutto il traffico è stato dirottato sulla Strada Provinciale 29 del Cadibona. Quella è sicura, l’ha fatta Cavour.