Maltempo: allerta gialla nella parte meridionale del Piemonte al confine con la Liguria

Alessandria – Possibili forti rovesci oggi, domenica 1 dicembre, nella parte meridionale del Piemonte, in particolare al confine con la Liguria.

Qui, nel pomeriggio, si potrebbero registrare piogge molto forti con possibili temporali determinando allerta meteo gialla.

Le aree interessate sono quelle delle Valli Orco, Lanzo, bassa Val Susa e Sangone (nel settore C); la Valle Tanaro (nel settore F); lo Scrivia (nel settore H).

Già nella giornata di domani, lunedì 2 dicembre, tornerà il sole su tutto il territorio provinciale.

La quota delle nevicate si abbasserà, dalla tarda mattinata di quest’oggi, fino a 400-500 metri tra il basso torinese ed il cuneese.

In serata previsto un miglioramento del tempo a partire dal settore occidentale della Piemonte.