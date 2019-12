A6, riaperto al traffico il tratto Altare – Savona chiuso dalle 16 di domenica

Savona – È stata riaperta, poco dopo le 5.30 di stamane al termine di una serie di controlli, l’autostrada A6 Torino-Savona nel tratto compreso tra Savona e Altare, chiuso ieri pomeriggio per il rilevamento di un movimento nella frana che aveva portato al crollo del viadotto Madonna del Monte in direzione del capoluogo piemontese nella giornata di domenica 24 novembre.

Da stamane, dunque, il traffico ha ripreso a scorrere in entrambe le direzioni sulla carreggiata Sud.