Bertram Derthona corsara a Treviglio: i Leoni si impongono in rimonta

Treviglio – Convincente vittoria per la Bertram Derthona che a Treviglio è riuscita ad imporsi 69-72.

I leoni tortonesi sono riusciti a raddrizzare la gara proprio nell’ultimo quarto, dopo che i padroni di casa avevano fino a quel momento condotto nel punteggio.

Sugli scudi Grazulis, con 18 punti e 10 rimbalzi, ma anche De Laurentiis, Mascolo e Pullazi hanno chiuso in doppia cifra.

La cronaca della partita tratta dal sito di Derthona Basket

Primi minuti di gioco caratterizzati dal grande equilibrio in campo tra le due squadre, capaci di trovare soluzioni corali in attacco: al 6’ la Bertram conduce per 11-12. Nei minuti successivi Treviglio e Tortona rispondono a ogni canestro avversario e la realizzazione di Palumbo, in chiusura di primo quarto, vale il 20-18 del 10’.

In avvio di secondo periodo la BCC produce un break di 5-1 che vale il massimo vantaggio nell’incontro (25-19 al 13’) e costringe coach Ramondino a fermare la partita. I padroni di casa continuano a mantenere il controllo del punteggio, nonostante le buone soluzioni offensive del Derthona, grazie alla precisione nel tiro da tre punti, che consente ai lombardi di allungare fino al 37-29 del 17’. I Leoni si riavvicinano con un parziale di 0-5; il primo tempo è chiuso dal 2/2 di Ivanov in lunetta (39-34 al 20’).

Due triple consecutive di Gražulis riportano avanti i bianconeri in avvio di terzo quarto (39-40 al 23’); sono poi le giocate di Pacher (autore di 11 punti consecutivi) a consentire a Treviglio di allungare. I lombardi aggiornano il massimo vantaggio prima con Reati e poi con il solito Pacher (59-49 al 28’); nel finale i Leoni accorciano fino ad arrivare a due possessi di ritardo (60-54) con cui si chiude la frazione.

Gli ospiti partono meglio nell’ultimo quarto, con uno 0-9 firmato Martini-De Laurentiis che vale il controsorpasso (60-63 al 33’); nei minuti successivi, dopo la tripla di Palumbo, che riporta avanti Treviglio (65-63), Tortona produce un nuovo break 0-7) grazie a una grande precisione – 5/5 – in lunetta. I due possessi di margine conquistati dai bianconeri (65-70 a 90 secondi dal termine) costringono coach Vertemati a fermare le operazioni: in uscita dal time-out Palumbo e Martini mantengono invariate le distanze (67-72 a 21 secondi dalla sirena). I 2 liberi finali di Palumbo riducono solo il gap: la Bertram si impone 69-72.