Giallo a Ginecologia: l’enigma dei pazienti morti e dei requisiti del primario

Alessandria (Viola Molinari) – Non passa giorno, o quasi, senza che dal reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Alessandria arrivi qualche notizia. In questo caso, la notizia, è “dentro la notizia”. Insomma una matrioska, quel caratteristico insieme di bamboline tipico della tradizione russa. Un paragone che farebbe anche sorridere se in ballo non ci fosse la salute e, a volte, la vita dei pazienti.

Ancora avvolta nel mistero la morte della mamma e della sua bambina

Al momento in cui scriviamo (2 dicembre 2019), non è ancora stata depositata la relazione scritta che dovrebbe (speriamo) far luce sul decesso di Ingrid Vazzola (41 anni) e della sua bambina avvenuto lo scorso giugno (vedi articolo http://www.alessandriaoggi.info/sito/2019/11/11/morta-allospedale-con-la-figlia-che-doveva-nascere-e-giallo-ad-alessandria-la-magistratura-arranca/ pubblicato l’11 novembre 2019). Ed è passato un altro mese. Di silenzio. Di lacrime.

Quando sarà depositata la relazione? “Non c’è una data precisa ma dovrebbe essere ormai questione di giorni” risponde l’avvocato Vittorio Spallasso che difende i famigliari di Ingrid. “I termini sono stati sforati di mesi e non sono mai state chieste proroghe”. Una procedura anomala. E Stefano Mantelli, il marito, avvolto nel suo dolore, aspetta di conoscere la verità. Coinvolti in questa brutta vicenda, ricordiamo, 7 medici dell’ospedale: due del pronto soccorso, il chirurgo vascolare e 4 medici della ginecologia-ostetricia tra cui il primario Nicola Strobelt (nella foto). In forza all’ospedale SS Antonio e Biagio da 1 anno e 7 mesi: non dimenticate questo dato. 19 mesi in cui Strobelt è stato spesso protagonista sulle pagine dei giornali. Non per gesta eroiche o imprese gloriose. Arrivato dall’ospedale di Bergamo e nominato con scelta discrezionale (in seguito al contestato concorso) dall’allora direttore dell’azienda ospedaliera alessandrina, Giovanna Baraldi e con l’appoggio (pare) di Oria Trifoglio già facente funzione, proprio in ginecologia. L’ultimo atto di “potere” di due professioniste che, prima di abbandonare le scene per godersi la pensione, hanno “sistemato” il reparto di ginecologia e ostetricia.

L’ultimo è arrivato primo

La classifica dei candidati, rientrati nella terna proposta dalla Commissione esaminatrice, vedeva al primo e secondo posto due medici già in forza al “Santi Antonio e Biagio”: Davide Dealberti, primo classificato con 81 punti (su 100) e Stefano Aguggia con 71 punti. Da altra azienda, Nicola Strobelt, fanalino di coda con 70 punti su 100. E così, con 11 punti in meno rispetto al primo classificato della terna, il 1° giugno 2018 a Strobelt è stato assegnato l’incarico di direzione del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Alessandria perché ritenuto “il più adatto alla struttura complessa”, nonostante la parità di punti conseguiti (11 su 15 per entrambi) dai dottori Dealberti e Strobelt, previsti per l’aderenza al profilo cercato dall’azienda. Il dottor Davide Dealberti, insieme ai suoi avvocati, Sartirana del foro di Alessandria e Fieldfischer di Torino, decisero di fare causa per chiedere l’annullamento della delibera e in subordine, il risarcimento economico del danno dovuto al mancato conferimento dell’incarico – il ricorso fu depositato il 30 maggio 2018 alla Sezione Lavoro del tribunale di Alessandria. Al termine delle udienze, il giudice del lavoro Stefano Moltrasio il 14 novembre scorso, ha rigettato il ricorso. Le motivazioni si conosceranno a metà gennaio. E solo allora il dottor Dealberti, insieme ai legali cui ha affidato la tutela dei suoi diritti, deciderà se presentare appello.

Regola numero uno: tenere la bocca chiusa

Perché l’azienda ospedaliera di Alessandria non ha pubblicato la casistica operatoria del primario Nicola Strobelt, nonostante si tratti di atto pubblico? Leggendo e rileggendo l’avviso e i verbali inerenti il concorso per il conferimento di incarico della struttura complessa di ostetricia e ginecologia (che per essere completato ha richiesto anni e una sospensione con riapertura dei termini -deliberazione D.G. n. 954 del 11.10.2017) e scandagliando i curricula formativi e professionali dei candidati che per il principio di trasparenza dei dati relativi alla Pubblica Amministrazione devono essere pubblicati manca, già già, proprio la casistica operatoria quali e quantitativa degli ultimi 10 anni del vincitore del concorso, nonché attuale primario di un reparto dove le donne entrano sì per partorire, ma anche per curare patologie ginecologiche.

Ci sarà qualche dato (preoccupante) della casistica operatoria che è meglio nascondere sotto una bella trapuntina?

Che la casistica operatoria di Strobelt, a fronte di un’adeguata casistica ostetrica per un medico che proviene da un ospedale che conta 4.000 parti all’anno, sia al di sotto, ad esempio, degli standard indicati dal Decreto Lorenzin per specializzarsi?

Chissà, negli ultimi 10 anni di attività, quante isterectomie (asportazione dell’utero) avrà eseguito Strobelt. Il Maligno, seduto di fianco a me mentre scrivo, sussurra un numero allarmante: 9.

Ma non finisce qui. Oltre alla casistica operatoria si aggiunge un altro dilemma: Nicola Strobelt avrà conseguito l’attestato di formazione manageriale per poter esercitare?

Dov’è finito l’attestato manageriale?

Ricordate lo scambio delle figurine alle scuole elementari? Celo (sta per ce l’ho) celo, manca. Nessun album. Qui si parla di attestati di formazione manageriale, indispensabili per poter mantenere l’incarico in ospedale. Tale requisito è stabilito dalla legge (art. 5 D.P.R. 10 Dicembre 1997, n. 484) come necessario per lo svolgimento dell’incarico di Struttura Complessa e deve essere conseguito entro un anno dal conferimento dell’incarico, pena decadenza dell’incarico stesso. Ricordate il lasso di tempo che avevo scritto di tenere a mente? 1 anno e 7 mesi? Ecco. Il Maligno mi ha detto che non si sa se Strobelt abbia l’attestato manageriale richiesto per legge. Una legge che, proprio su questo tema, non prevede nessuna deroga. Quindi… Cosa succede se un dirigente medico non rispetta i termini per conseguire e presentare il master di formazione?

“Dal punto di vista giuridico, non si può dirigere una struttura complessa se non si ha l’attestato manageriale”: a rispondere è l’avvocato Roberto Longhin, esperto in materia sanitaria.

“Sul piano pratico, invece, lo si potrebbe esemplificativamente paragonare ad un rapporto di lavoro condizionato – aggiunge Longhin – al superamento di una prova e, in teoria, l’azienda avrebbe l’autorità per promuovere una risoluzione del contratto di incarico. Per i contratti del pubblico c’è, infatti, questo tipo di possibilità anche se non l’ho mai vista praticare. È un attestato che i dirigenti prendono, addirittura prima di fare il concorso, perché oltre ad utilizzarlo come titolo curriculare sanno bene che è la conditio per mantenere l’incarico e, di conseguenza, la prosecuzione della nomina. Se non si presenta l’attestato – prosegue l’avvocato Longhin – la pena è un procedimento che può portare alla revoca del contratto di direzione”. Comunque, spada di Damocle a parte, il 1° giugno 2019, Nicola Strobelt ha messo una candelina sulla torta per festeggiare il suo primo anno di nomina.

Evviva! Ma… dottor Strobelt… l’attestato dov’è? Siamo sicuri che ne sia in possesso, ce lo mostri per favore.

L’accordo Stato-Regione del 2003 prevede, oltre al rimborso totale delle spese di iscrizione, che tale corso possa essere frequentato in qualsiasi regione italiana anche se, da un punto di vista pratico, è forse più comodo frequentare dove si esercita. Pensate un po’… in Piemonte il corso c’è stato. Oltretutto, perfettamente allineato, neanche a farlo apposta, coi termini della nomina del nostro primario: iscrizioni entro il 20 dicembre 2018 (la sua nomina è firmata 1° giugno 2018) e inizio lezioni a febbraio 2019. Perfetto, no? Ma di chi sono le responsabilità se un dirigente non ha gli attestati necessari?

“In questi casi – conclude Roberto Longhin – dal punto di vista materiale, la responsabilità ricade solo ed esclusivamente sul professionista che si gioca l’incarico di direzione”.

Dove sono le abilitazioni delle caposala?

E poi, le caposala hanno le abilitazioni necessarie? Fino a qualche anno fa, una sola di loro si occupava dell’ostetricia e della ginecologia: Elisabetta Campese, memoria storica dell’ospedale alessandrino e prossima alla pensione. I compiti sono poi stati divisi: il coordinamento infermieristico (per la ginecologia) è stato affidato a Barbara Fadda mentre Elisabetta Campese continua ad occuparsi del solo coordinamento ostetrico. Da quanto tempo l’azienda non attiva una selezione interna per individuare e nominare i dipendenti idonei per le funzioni di coordinamento? Le due caposala, (considerata l’età anagrafica, si sono diplomate col vecchio ordinamento) hanno fatto i corsi d’aggiornamento necessari? Hanno l’idoneità per il coordinamento?

Le domande non mancano.

A mancare sono le risposte.

A mancare sono le rassicurazioni per i cittadini. In questo caso, soprattutto per le donne.

A mancare, a volte, è la trasparenza.

A mancare, troppo spesso, è la verità.

A mancare, tutti i giorni, è chi non c’è più.