Latina – Ritorno alla vittoria per la Novipiù Casale. A Latina hanno prevalso sui laziali 84-82 al termine di una sfida in perenne equilibrio. Decisivi, alla fine, i tiri liberi di Sims e capitan Martinoni. L’americano è stato tra i giocatori più in palla della serata, con 20 punti e 7 rimbalzi. Anche Martinoni non è stato da meno, con una doppia doppia di 16 punti e 11 rimbalzi. Spiccano anche i 12 di Roberts e i 14 di Tomasini.