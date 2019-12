Ruba portafoglio ad un’anziana durante la messa: arrestato

San Germano Monferrato – Colto in flagrante mentre cercava di rubare un portafoglio in chiesa. È successo nel fine settimana, sabato, nella chiesa di San Germano Monferrato, alle porte di Casale.

L’uomo aveva adocchiato un’anziana signora che, al momento dell’offertorio, aveva aperto il portafoglio per fare elemosina. La donna lo aveva poi rimesso in borsa senza accorgersi che dietro c’era il ladro.

Presa la refurtiva, il malvivente è uscito dalla chiesa ma ad attenderlo c’erano due agenti della Squadra Mobile di Vercelli che lo stavano pedinando da tempo. Per l’uomo sono così scattate le manette ai polsi.