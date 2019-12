Western Stars

È un film di genere documentario, musicale del 2019, diretto da Bruce Springsteen, Thom Zimny, con Bruce Springsteen. Uscita al cinema il 02 dicembre 2019. Durata 83 minuti. Distribuito da Warner Bros. Italia.

Il film, diretto da Bruce Springsteen e Thom Zimny, è la trasposizione cinematografica dell’omonimo album del Boss. Il documentario vede Springsteen debuttare alla regia in quella che è un’esibizione in piena regola, nella quale esegue i tredici brani dell’album insieme a un’intera orchestra nel fienile della sua dimora.

Quello che viene mostrato non è solo il Bruce cantante, ma anche un viaggio nei suoi ricordi, grazie al materiale d’archivio, pubblicato e privato, e al racconto in prima persona dello stesso artista. Non solo musica quindi, ma anche l’amore, la famiglia, la solitudine, la perdita e il passaggio inesorabile del tempo, che sembra non aver scalfito il genio creativo di Springsteen.

Data di uscita: 02 dicembre 2019

Genere: Documentario, Musicale

Anno: 2019

Regia: Bruce Springsteen, Thom Zimny

Attori: Bruce Springsteen

Paese: USA

Durata: 83 min

Distribuzione: Warner Bros. Italia

Musiche: Bruce Springsteen

Produzione: New Line Cinema, Warner Bros. Pictures