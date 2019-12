Inaugurata venerdì scorso la nuova sede operativa dell’azienda casalese ParentesiKuadra

Casale Monferrato – Si è tenuta venerdì scorso, 29 novembre, l’inaugurazione della nuova sede operativa di Parentesikuadra Srl, con il taglio del nastro del sindaco Federico Riboldi a fianco del titolare Gianpiero Berrone.

La nuova sede operativa di Casale Monferrato in strada Valenza 4L/6, ospiterà gli uffici, le aule, lo showroom e i magazzini di Parentesikuadra, azienda che opera da oltre 10 anni sul territorio fornendo servizi e soluzioni ad Aziende PMI, Istituti scolastici, Enti pubblici e privati. Erano presenti clienti, fornitori, collaboratori e famigliari oltre alla squadra Junior Novipiù: il club rossoblù ha infatti avviato da anni con Parentesikuadra una proficua collaborazione.

“La nostra nuova sede – ha dichiarato l’amministratore Berrone – è per noi un punto di partenza per ampliare l’offerta di prodotti e servizi. Proprio per le scuole pubbliche è stato realizzato un nuovo show room con i prodotti educational per la didattica del futuro”.

In occasione dell’inaugurazione erano presenti i dirigenti delle aziende rappresentate da ParentesiKuadra: Zucchetti Spa, Smart Board, Epson Italia.

Per Zucchetti Spa, azienda da sempre al fianco di ParentesiKuadra, era presente Paolo Susani direttore vendite che in anteprima ha presentato il suo libro ‘Digita Business – Fast or Last’.