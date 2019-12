New entry in attacco per il Casale Fbc: preso Luca Di Renzo

Casale Monferrato – Rinforzo offensivo in casa Casale Fbc a poche ore dalla partenza di Umberto Miello. Il club monferrino ha, infatti, ufficializzato l’ingaggio di Luca Di Renzo (nella foto).

Ventinove anni, torinese, Di Renzo ha giocato nelle ultime stagioni con Teramo, Paganese e Pro Sesto, ultima società prima dell’approdo in nerostellato.

Nelle stagioni 2017/2018 con la Pro Sesto e 2015/2016 col Chieri, Di Renzo è andato rispettivamente a segno per 20 e 21 volte. Il nuovo arrivato si è già allenato in gruppo agli ordini di mister Buglio, mettendosi subito a disposizione.