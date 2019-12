Monteiro riconfermato tra i giudici del Muro di All Togheter Now in onda da mercoledì 4 dicembre su Canale 5

Milano (Sonia Oliva) – Da mercoledì 4 dicembre Leonardo Monteiro torna tra i giudici del Muro di “All Together Now”, lo show musicale in onda in prima serata su Canale 5, giunto alla seconda edizione e prodotto da EndemolShine Italy, condotto da Michelle Hunziker con J-Ax nelle vesti di capitano di un’incredibile giuria, un Muro Umano composto da 100 personaggi, cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo.

A proposito della sua partecipazione, Leonardo Monteiro ha dichiarato: “Dopo aver partecipato alla prima edizione, sono contento che Roberto Cenci e la produzione con gli autori mi abbiano riconfermato nel Muro dei giurati, contento di rivivere questa esperienza… tra una puntata e l’altra terminerò i lavori del mio nuovo singolo”.

Leonardo Monteiro, nato a Roma nel 1990, ha studiato danza alla Scala di Milano, esibendosi in numerosi teatri in Italia e all’estero, in particolare, nel corpo di ballo de “Lo Schiaccianoci”, insieme a Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e Sabrina Brazzo.

Nel 2008 ha partecipato ad “Amici” di Maria De Filippi nella categoria “Danza”. Tra il 2010 e il 2011 ha lavorato negli USA con diverse compagnie di danza contemporanea. Durante la sua permanenza a New York si è avvicinato al gospel tant’è che, rientrato in Italia, nel 2013 ha cantato come solista per il coro Monday Gospel al Forum di Assago di Milano.

Nel 2017 ha vinto Area Sanremo e, scelto da Claudio Baglioni, nel 2018 ha partecipato al 68° Festival di Sanremo nella Categoria Nuove Proposte con il brano “Bianca”.