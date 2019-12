Ritrovati i due sedicenni scomparsi da cinque giorni

Alessandria – Sono stati ritrovati ieri sera, intorno alle undici, i due sedicenni di Alessandria scomparsi da cinque giorni. È stata la madre di uno di loro ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook.

Dei due, Nicolò Balbiano e Marika De Cata, si erano perse le tracce dallo scorso mercoledì, quando si erano allontanati da casa, spegnendo i cellulari e interrompendo ogni comunicazione. Con loro era scomparsa anche una venticinquenne di Villanova d’Asti, Alessia Chiodo.

Carabinieri e Polizia, avvisati dai familiari dei due sedicenni, avevano così iniziato le ricerche e ieri sera la bella notizia. I due sono stati fermati in via Donizetti e accompagnati in Questura.

Ora bisognerà capire cosa sia accaduto, e il perché di questo allontanamento.

Altri particolari saranno resi noti stamane in Questura.