Uomo caduto da un viadotto sulla A26: intervenuti in suo soccorso anche i Vigili del Fuoco di Ovada

Masone – Anche i Vigili del Fuoco di Ovada sono intervenuti, ieri sera, sulla A26 tra Masone e Genova, per soccorrere un algerino, diretto in Francia, precipitato dal viadotto.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, sopraggiunta assieme al 118, l’uomo aveva scavalcato un guard rail per appartarsi e fare pipì ma non si sarebbe accorto di trovarsi sul viadotto San Pietro, sulla A26 all’altezza di Masone, ed è precipitato nel vuoto.

Secondo i primi accertamenti dei soccorritori l’uomo ha riportato ferite molto gravi, per questo è stato intubato e portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.