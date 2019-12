A26: positive le verifiche effettuate sui viadotti Fado e Pecetti

Ovada – Dopo quattro giorni di verifiche sui viadotti Pecetti Sud e Fado Nord, nel tratto di collegamento dell’A26 fra il casello di Masone e l’allacciamento con l’A10, la società che ha in gestione la tratta ha inviato un report positivo alle strutture di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

I viadotti hanno, infatti, superato tutti i test di carico che sono stati effettuati e consistenti, secondo quanto spiegato da Aspi, “nel posizionamento simultaneo di 16 autocarri, disposti consecutivamente lungo i 37 metri di campata, ciascuno del peso di 30 tonnellate per un peso complessivo di oltre 480 tonnellate. Tale carico equivarrebbe alla presenza contemporanea di 400 utilitarie ferme su un’unica campata e risulta superiore di oltre il 75% alla media del peso presente sui viadotti nei momenti di picco di traffico. Il peso e le modalità adottate per la prova di questi quattro giorni, realizzata seguendo le informazioni presenti nei documenti originari del collaudo, hanno riprodotto esattamente la tipologia di collaudo che venne effettuata subito dopo la costruzione delle opere. L’esito delle misurazioni ha dimostrato che i livelli di abbassamento dell’impalcato registrati sono analoghi a quelli misurati durante il collaudo originario. Alla fine del test, quando i carichi sono stati rimossi dai due viadotti, il valore dell’abbassamento è tornato prossimo a zero, a dimostrazione del comportamento elastico delle due opere e del loro stato di conservazione”.