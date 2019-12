Approvato l’assestamento al Bilancio di Previsione 2019

Torino – L’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, commenta con soddisfazione l’approvazione a maggioranza dell’assestamento di bilancio di previsione votata questo pomeriggio dal Consiglio regionale: “Ringrazio la maggioranza per il supporto datomi e per i consigli e i suggerimenti. Abbiamo cercato di dare alcune priorità a sostegno di interventi importanti e necessari. Ricordo che questo è l’ultimo provvedimento che riguarda un bilancio che non abbiamo impostato noi, ma è della Giunta precedente. Non ci siamo fermati e siamo già al lavoro per dotare la Regione di un bilancio, quello del 2020, che tenga conto del programma per cui siamo stati eletti”.

Queste alcune delle voci contenute nel documento:

– 12,5 milioni di euro per interventi e servizi destinati a soggetti in condizioni specifiche fragilità sociali (extra lea);

– 3 milioni per l’edilizia scolastica;

– 2 milioni dedicati a interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi;

– 1,5 milioni ai Comuni e Unioni di Comuni per la gestione associata dei servizi;

– 1,5 milioni di contributi ad amministrazioni locali per il recupero ambientale ed economico della valle Bormida;

– 1,181 milioni per la compartecipazione al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione;

– 874.000 euro al fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica;

– 600.000 euro alle Province per il fondo a sostegno del trasporto scolastico;

– 600.000 euro per aiutare l’attività delle Pro loco;

– 600.000 euro per la ricapitalizzazione delle cooperative.