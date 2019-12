Casale e Fossano si dividono la posta: al “Palli” finisce 1-1

Casale Monferrato (Casale Fbc 1 – Fossano 1 ) – È terminato con un pareggio il recupero della 13° giornata di andata di serie D, girone A, tra Casale e Fossano, andato in scena oggi pomeriggio al “Palli” alle due e mezza. La sfida, in programma il 24 novembre, era stata rinviata per il maltempo.

Mister Buglio schiera in campo un 4-2-3-1 opposto al 3-5-2 del Fossano allenato da Fabrizio Viassi, ex mister del Casale.

Nelle file dei monferrini, in panchina, prende posto il neo arrivato Di Renzo.

Parte subito forte il Casale che all’8’ vede annullarsi un gol. Coccolo smarca Cappai che, davanti a Merlano, non sbaglia. 1-0 ma rete annullata per fuorigioco del giocatore monferrino.

I locali premono decisamente di più: al 20’ stop e girata al volo di Cappai da buona posizione, palla alta. Al 25’ cross teso da destra di Coccolo, nessuno ci arriva in area. Al 30’ ancora Coccolo con una conclusione su cui si oppone un pronto Merlano.

Al 33’, proprio nel momento migliore del Casale, arriva la rete del Fossano: angolo di Romani e testa vincente di Cristini. Per i Nerostellati, in campionato, è la terza rete subìta su un calcio d’angolo.

Nella ripresa nel Casale entrano prima Lamesta per Villanova e poi Di Renzo per Brugni.

Al 56’ il pareggio dei locali: Lamesta colpisce dal limite, Merlano respinge, sulla ribattuta si avventa Coccolo che sigla l’1-1.

Il Casale spinge e cerca ovviamente la rete della vittoria ma senza successo.

Da segnalare, all’80’, la conclusione di Poesio dal limite con la sfera che termina fuori di pochissimo. Lo stesso Poesio fa poi spazio ad Angelo Buglio (43′).

Nei minuti finali Fossano in dieci per l’espulsione di Galvagno, doppia ammonizione.

Dopo 4’ di recupero il triplice fischio. Finisce 1-1.

In classifica il Casale sale a quota 21 punti, al settimo posto, superato dal Chieri vittorioso 2-0 nel recupero contro il Vado.

Casale (4-2-3-1): Tarlev, Bianco, Villanova (1′ st Lamesta), Brugni (9′ st Di Renzo), Cintoi, Todisco, Coccolo, Di Lernia, Cappai, Poesio (43′ st Buglio A.), Fabbri. A disp. Rovai, Mair, Pinto, Vecchierelli, Provera, Misbah. All. Buglio

Fossano (3-5-2): Merlano, Campana, Boloca, Scotto, Cristini, Galvagno, Romani, D’Ippolito, Giraudo F., Coviello, Bergesio (7′ st Brondino). A disp. Gaia, Giraudo S., Sangare, Bertoglio, Madeo, Lanfranco, Mitta, Zeni. All. Viassi

Arbitro: Calzavara di Varese

Reti: 33′ Cristini (F), 11′ st Coccolo (C)

Ammoniti: Poesio (C), Boloca (F), Galvagno (F)

Espulsi: 47′ st Galvagno (F)