L’Alessandria muove di nuovo la classifica: al “Moccagatta” con la Juventus Under 23 finisce in parità

Alessandria (Alessandria 1 – Juventus Under 23 1) – È finita in parità la sfida del “Mocca” tra Alessandria e Juventus Under 23, turno infrasettimanale e quindicesima giornata di andata del campionato di serie c girone A.

Al gol di Chiarello per l’Alessandria ha risposto la compagine torinese con la rete di Zanimacchia.

Dopo un inizio senza grandi occasioni, al 20? l’Alessandria perde Cambiaso per un infortunio al ginocchio. Al suo posto entra Chiarello, con Cleur che scala sulla fascia destra.

Al 42’ l’Alessandria passa in vantaggio: su calcio di punizione si inserisce Arrighini che opera un preciso cross, il neo entrato Chiarello si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e mette a segno il suo quinto gol stagionale.

Nella ripresa la Juventus Under 23 pigia sul pedale dell’acceleratore e al 62’ trova la rete del pari quando Zanimacchia riceve palla e lascia partire un diagonale che batte Valentini.

Mister Scazzola inserisce Casarini e Pandolfi al posto di Castellano e Arrighini, Nella Juventus U23, invece, entrano Han, Rafia e Lanini. Gli ospiti, però, continuano a premere sull’acceleratore, con l’Alessandria che fatica a uscire palla al piede.

I Grigi all’88? colpiscono un clamoroso palo con Chiarello. E’ l’ultima occasione del match.

L’Alessandria conquista, così, un punto che muove la classifica di Cosenza e compagni che salgono, così, a 25 punti, al settimo posto in coabitazione con l’Albinoleffe.

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso (22’pt Chiarello), Cleur, Castellano (20’st Casarini), Suljic, Celia (39’st Sartore); Eusepi, Arrighini (20’st Pandolfi). A disp: Crisanto, Ponzio, Gilli, Akammadu, Gerace, Gjura, M’Hamsi. All: Scazzola

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo (39’st Rosa), Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Peeters, Touré; Clemenza (1’st Olivieri), Beltrame (28’st Rafia), Zanimacchia (28’st Han); Mota Carvalho (33’st Lanini). A disp: Nocchi, Rosa Muratore, Portanova, Mulé, Frabotta, Raina, Federiksen. All: Pecchia

Arbitro: Kumara di Verona

Marcatori:pt 42′ Chiarello; st 17′ Zanimacchia

Ammoniti: Beruatto, Dossena, Alcibiade,Coccolo,Sciacca per gioco falloso.

Calci d’angolo: 8-4

Recuperi: 2+3