Lunedì il ministro delle Infrastrutture e Trasporti De Micheli in visita nelle aree alluvionate dell’alessandrino

Alessandria – Lunedì prossimo, 9 dicembre, il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli (nella foto) arriverà ad Alessandria dove, a Palazzo Ghilini, incontrerà i sindaci del territorio per discutere dei danni causati dal maltempo nelle ultime settimane.

L’ufficialità è arrivata in risposta al capogruppo di Leu, Federico Fornaro, in occasione del question time alla Camera.

Fornaro aveva interpellato il ministro, chiedendo un piano organico per affrontare l’emergenza e le mutate condizioni climatiche.

E la risposta della De Micheli non si è fatta attendere: il passaggio ad Anas di 1.000 chilometri di strade del Piemonte, un piano di investimenti da 2 miliardi di euro per interventi che garantiscano la sicurezza della circolazione ferroviaria a fronte di eventi connessi al dissesto idrogeologico.

Il ministro, lunedì prossimo, visiterà le aree alluvionate dell’alessandrino con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.