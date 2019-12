Mes: anche Centeno smentisce Conte

Milano (Michelangelo Colombo di Start) – Non ci sono margini e tempi per modificare il Meccanismo europeo di stabilità (Mes). L’accordo politico è stato chiuso da tempo e ora si lavoro solo su questioni tecniche di dettagli ma non sull’impostazione generale.

E’ quello che in sostanza ha detto oggi il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, a margine della riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro a Bruxelles. Di fatto quindi smentendo gli annunci fatti in Parlamento dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che durante l’informativa urgente in settimana alla Camera e al Senato aveva fatto balenare la possibilità di modifiche di sostanza al Mes.

Cos’ha detto Centeno

“Non vediamo la necessità” di rinvii più lunghi dell’approvazione della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità per consentire di modificarla. “Stiamo lavorando sugli aspetti tecnici ora: l’accordo politico è stato raggiunto ed è importante che ci sia un dibattito politico in tutti gli Stati membri. Di certo i ministri lo sottolineeranno: non vedo spazio” per rinvii lunghi. Lo dice il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, a margine della riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro a Bruxelles.

Le decisioni sono state prese a giugno

Nel corso dell’Eurogruppo di oggi “prenderemo atto” della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, sulla quale “abbiamo lavorato molto quest’anno” e sulla quale “abbiamo preso una decisione in giugno”, con “la prospettiva di firmare i cambiamenti del trattato all’inizio dell’anno prossimo”, ha aggiunto il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, a margine della riunione a Bruxelles