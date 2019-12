Rotta una tubatura ad Asti in corso Dante: rimasta a secco per buona parte della giornata la zona nord della città

Asti – Ancora disagi ad Asti, sempre collegati alla rete idrica. Nella notte tra lunedì e martedì la zona nord della città è rimasta nuovamente a secco per un guasto ad una grande tubatura in corso Dante che è stato allagato.

La fornitura idrica è stata interrotta anche in altre zone della città, fino in piazza Alfieri. Si tratta del secondo guasto, dopo quello del 29 novembre.

Molti i disagi soprattutto per i commercianti di corso Dante.

Molteplici le ipotesi sul guasto, come l’usura del materiale delle tubature oppure il movimento del terreno a causa delle piogge eccezionali dei giorni scorsi. La situazione è poi rientrata progressivamente a partire dalla tarda mattinata e intorno alle quattro del pomeriggio l’Asp di Asti annunciava che i lavori di riparazione erano terminati ma, ovviamente, ora la domanda che sorge spontanea è: due rotture di una simile portata sono un evento eccezionale?

Da parte sua il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha parlato di “fatalità” ma i Cinque Stelle, attraverso il suo capogruppo in consiglio comunale, Massimo Cerruti, che di mestiere fa l’ingegnere, ha annunciato mozioni sul tema e richieste di chiarimenti.